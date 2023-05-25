Сьогодні Владислав Трубіцинвідсутній на пленарному засіданні сесії міськради.

Депутата Владислава Трубіцина, якого викрили на хабарі, виключено з фракції "Слуга народу" у Київраді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на початку сьогоднішнього пленарного засідання Київради повідомили члени фракції "Слуга народу".

Так, представник фракції Андрій Вітренко заявив з трибуни: "Фракція політичної партії "Слуга народу" і я - від імені цієї фракції у Кивській міській раді хочу повідомити про те, що сьогодні рішенням фракції виключено було зі складу фракції Трубіцина Владислава Сергійовича. Ми не є судовою інстанцією, ми не є звинуваченням. Ми прийняли рішення внутрішнє. Рішення грунтується на волевиявленні всіх членів франкції".

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Слід зазначити, що у сесійній залі Київради Трубіцин сьогодні відсутній, на засіданні не реєструвався.

Справа Трубіцина - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого 2022 р. детективи НАБУ викрили депутата Київради від "Слуги народу" Трубіцина і ще п'ятьох осіб на одержанні 1,26 млн грн хабаря за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці. Йому повідомлено про підозру.

За даними слідства, депутат у змові з групою осіб організував схему одержання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розташування точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній, а також подальше безперешкодне використання точок. Йшлося про сім локацій у різних районах столиці.

Свої "послуги", за інформацією правоохоронців, учасники схеми оцінили у 1,39 млн грн на рік, які згодом планували розподілити між собою.

Вищий антикорупційний суд 11 лютого обрав запобіжний захід Трубіцину - тримання під вартою до 9 квітня із можливістю внесення застави у розмірі 14 млн 886 тис. грн.

17 лютого 2022 р. Трубіцин вже взяв участь у засіданні сесії Київради.

Трубіцин заявив, що не отримував жодних хабарів і що проти нього здійснюється масштабна інформаційна атака, пов'язана з депутатською діяльністю.

Він з’являлвся в Київраді на пленарних засіданнях та брав участь у роботі Постійної комісії Київської міської ради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою як голова.

Але 23 травня ц.р журналіст Сергій Грішин повідомив, що Трубіцин зник. За його інформацією, депутат не з’явився на судове засідання по своїй справі та не прийшов у Київраду, а джерела говорять, що він закордоном. Близькому колу нібито Трубіцин пояснив, що поїхав робити операцію зі стентування.

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