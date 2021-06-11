Кремлівський пропагандист Володимир Познер різко висловився про реакцію своїх співвітчизників на нове вбрання Збірної України до Євро-2020.
Про це він розповів російському виданню Sport24.
Істерику Москви він назвав «ідіотизмом».
«Послухайте, українці зробили цю форму саме для того, щоби нас зачепити, і ми повелися. Замість того, щоби просто проігнорувати чи підняти насміх, ми серйозно обговорюємо це, обурюємося. Це такий ідіотизм. Вони хотіли нас задіти – і заділи», – констатував Познер.
Читайте такожПрацівники посольства США одягнули нову форму збірної України (фото)Скандал у Росії з приводу форми української Збірної спалахнув, коли в Києві, 6 червня, презентували оновлений дизайн спортивного екіпірування, який УЄФА затвердила.
На вбранні гравців зобразили окуповані Крим і Донбас у складі України, а також представили державні гасла: «Слава Україні! Героям Слава!».
У Держдумі РФ миттєво закликали УЄФА заборонити форму, а скандальний боксер Микола Валуєв звинуватив Україну у спробі політизувати спорт.
У відповідь головний тренер української Збірної Андрій Шевченко зазначив, що йому байдуже на реакцію росіян, він прислуховується лише до реакції уболівальників.
Після звернення Російського футбольного союзу УЄФА все ж попросила прибрати з української форми другу частину фрази: «Героям слава!» У мережі спілку звинуватили у корупції та вважають, що на рішення міг вплинути один з головних спонсорів чемпіонату російський «Газпром».
Між Україною та УЄФА з цього приводу розпочнуться перемовини.
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