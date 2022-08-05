Протягом червня-липня 2022 року Восьмий апеляційний суд Львова задовольнив всі позови Міністерства юстиції й заборонив 16 проросійських політичних партій.

Наразі 7 проросійських партій в Україні оскаржують свою заборону у Верховному Суді.

Про це пише рух "Чесно".

Станом на 5 серпня відомо, що апеляційні скарги подали партії "Соціалісти", "Союз лівих сил", ОПЗЖ, "Партія Шарія" та "Соціалістична партія України". Останніми скарги на рішення Восьмого апеляційного суду Львова (ВААС) подали "Прогресивна соціалістична партія України" Наталії Вітренко та партія "Щаслива Україна" (раніше "Успішна країна") — політична сила екс-міністра доходів та зборів часів Януковича Олександра Клименка.

Верховний Суд уже почав розглядати апеляційні скарги "Союзу лівих сил" та партії "Соціалісти", у цих справах уже відбулися перші засідання.

Верховний Суд допускає на засідання не лише журналістів, а й вільних слухачів.

У "Чесно" зазначили, що протягом червня-липня 2022 року Восьмий апеляційний суд Львова задовольнив всі позови Міністерства юстиції й заборонив 16 проросійських політичних партій. Рішення по забороні партій "Опозиційний блок", "Ліва опозиція", партії "Русь єдина" ("Партія політики Путіна") та Комуністичної партії України вже набрали законної сили й через вихід строків подання апеляційної скарги найімовірніше не оскаржуватимуться.

"Водночас наразі остаточно не з'ясована доля ще 5 партій. З одного боку в реєстрі немає відповідної дати набрання рішенням законної сили, а з іншого — відсутня інформація про подання ними апеляційних скарг", - зазначається у повідомленні руху. Ідеться про партії "Наші", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", "Робітничу партію України" та партію "Справедливості та розвитку".

Як повідомляв УНІАН, 14 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій.

Серед заборонених партій, зокрема, "Опозиційний блок", "Соціалісти", "Наші", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", Партія справедливості та розвитку, Соціалістична партія України, "Ліва опозиція", Партія Шарія, партія "Опозиційна платформа - За життя", Прогресивна соціалістична партія Наталії Вітренко.