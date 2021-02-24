Сергій Стерненко - учасник Революції Гідності, екс-лідер одеського "Правого сектора", один з ініціаторів" сміттєвої люстрації", людина, на яку робили замах тричі, і в результаті посадили у в'язницю на 7 років.

У вівторок, 23 лютого, Приморський районний суд Одеси засудив активіста Сергія Стерненка до семи років і трьох місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Що відомо про громадського активіста, на якого нападали тричі, читайте в матеріалі УНІАН.

Біографія Сергія Стерненка

Стерненко народився 20 березня 1995 року в селі Садове Білгород-Дністровського району Одеської області.

Вивчав правознавство в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Отримав ступінь магістра в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Шевченка, спеціальність - міжнародне право.

Сергій Стерненко: активний учасник Революції Гідності

На початку 2014 року Стерненко приєднався до активістів Євромайдану в Одесі, згодом очолив його. Також брав участь у київських подіях Революції Гідності. Зокрема - перебував на вулиці Грушевського під час масових розстрілів 20 лютого 2014-го.

Сергій Стерненко: активіст "Правого сектора" і організатор "сміттєвої люстрації"

У першій половині 2014 року Стерненко очолив Одеський «Правий сектор», в лавах якого, зокрема, боровся з наркоточками по реалізації спайсу в Одесі. У лютому 2017 року покинув "Правий сектор".

У квітні 2018 року став співзасновником громадської організації "небайдужі" в Одесі.

Брав участь у "сміттєвій люстрації" чиновників. Одним з них виявився Нестор Шуфрич, який у вересні 2014 року приїхав до Одеси на засідання "Опозиційного блоку".

Зриви концертів російських артистів

У 2014 році був одним з ініціаторів зриву концерту Ані Лорак, яка не один раз виступала з концертами в Росії.

У 2017 році Стерненко долучався до зриву виступу російського актора Костянтина Райкіна, який відкрито підтримував анексію Криму.

Інша громадська діяльність Сергія Стерненка

Брав участь у пікетуванні російського консульства, а також у блокаді окупованого Криму восени 2015 року.

У 2016 році активіст судився проти Одеської викладачки Олени Радзіховської, яка відома своїми антиукраїнськими висловлюваннями. Його позов частково задовольнили.

Виступав проти забудови частини території Міського саду Одеси - Літнього театру.

Відеоблог Сергія Стерненка

Сергій Стерненко веде власний відеоблог на YouTube, розповідаючи про резонансні події в Україні.

Справа про викрадення людини, за яку Стерненка засудили до 7 років в'язниці

У 2015 році на Стерненка відкрили справу за підозрою у викраденні людини – Сергія Щербича, депутата партії "Батьківщина". Стерненка звинуватили в тому, що він нібито викрав і побив Сергія Щербича, щоб заволодіти його грошима. Йдеться про 300 гривень. Після кількох днів у СІЗО його відпустили під заставу в 60 тисяч гривень.

Через 6 років, 23 лютого 2021 року, через справу про викрадення Щербича одеський суд виніс Стерненку вирок - 7,3 роки позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Сам Стерненко вважає справу політично мотивованою.

Три замахи на Сергія Стерненка

Всі три напади сталися в Одесі протягом лютого - травня 2018 року.

Перший напад

7 лютого 2018 року на Стерненка було скоєно напад в Одесі біля його будинку. Зловмисники накинулися і побили Сергія в під'їзді його будинку. Після нападу він тиждень пролежав у лікарні.

Після цього активіст просив про державну охорону в поліції, але йому відмовили.

Другий напад

1 травня 2018 року в Одесі на Стерненка було скоєно збройний напад. Сергій Стерненко і його дівчина Наталія Усатенко мали намір подивитися на мітинг комуністів, який повинен був відбутися біля оперного театру. Коли Стерненко виходив з двору будинку, пролунали два постріли. Нападник вистрілив йому з травматичного пістолета в область шиї ззаду. Зловмисник був затриманий на місці злочину, ним виявився раніше судимий за розбій Абзал Байкумашев.

Третій напад

24 травня 2018 року в Одесі було скоєно третій напад на Стерненка та його дівчину Наталію Усатенко. Один з двох нападників, Іван Кузнєцов, житель міста Чорноморське, був поранений ножем в серце і живіт, від чого помер.

Після цього СБУ порушила справу проти Стерненка за фактом вбивства Кузнєцова.

11 червня 202 року Стерненку повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч.1 ст. 115 (вбивство) та ч. 2 ст. 263 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України. За даними СБУ, експертиза показала версію про умисне вбивство Стерненка Кузнєцова.

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Автор: Денис Прядко