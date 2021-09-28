Якщо Путін захоче напасти на Україну з півночі, то Білорусь дозволить йому це зробити, впевнений Андрій Піонтковський.

Президент Росії Володимир Путін перетворив Білорусь на плацдарм для наступу на Україну.

Таку думку висловив російський публіцист і політолог Андрій Піонтковський в ефірі "24 каналу".

За його словами, Олександр Лукашенко на останній зустрічі з російським президентом підняв питання про злиття двох країн. Він нібито запевняв Путіна, що Білорусь ще не дозріла для повного злиття, і двом країнам потрібен зв'язок в економічних питаннях.

У підсумку Путін дозволив Лукашенку керувати незалежною державою, проте з певними умовами, які, зокрема, стосуються і України.

"Якщо Лукашенку так хочеться бути керівником незалежної держави, то Путін йому це зберігає. Натомість він перетворює всю Білорусь на повну базу російських військ, зокрема для можливої агресії проти України", - зазначив Піонтковський.

Тому якщо Путін захоче напасти на Україну з півночі, то Білорусь дозволить йому це зробити, впевнений політолог.

"Москва це зробить. Це дуже серйозна зміна у відносинах Росії і Білорусі, що є загрозою для українців. Україна повинна це мати на увазі", – зазначив Піонтковський.

Публіцист зазначив, що агресія "не почнеться завтра". Швидше за все Москва буде вичікувати, але максимально погрожувати.

"Білорусь тепер у повному розпорядженні Кремля", - підкреслив політичний експерт.

Піонтковський запевнив, що Росія весь час створює приводи, зокрема про диверсантів, які обстрілюють білоруський кордон. Все тому що вторгнення є можливим оперативним варіантом.

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Олександр Лукашенко, який вважає себе легітимним президентом Білорусі, заявляє, що домовився з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним "якось діяти" стосовно України.

Лукашенко стверджує, що на території України "створюють фактично бази" НАТО.

"Особлива увага українській ділянці - що ми там будемо робити. Ви бачите, вони туди, в Україну, тягнуть натовські війська. Під виглядом навчальних центрів вони створюють фактично бази. Бази Сполучені Штати створюють в Україні. Ясно, що нам треба на це реагувати", – підкреслював нелегітимний президент Білорусі.

Автор: Денис Прядко