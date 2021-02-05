Народний депутат України, співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович в ефірі телеканалу ZIK прокоментував інформацію про нібито розкол у політичній силі, яку останні кілька днів «розганяють» у засобах масової інформації та соціальних мережах.

"Та пішли вони, знаєте, куди зі своїми "розколами"!» – заявив він.

За словами політика, така інформація для нього - не новина і не здивування, оскільки вона з'являється щоразу, коли соціологи говорять про зростаючий рейтинг партії "Опозиційна платформа - За життя".

"Як тільки влада бачить, що рейтинг партії ОПЗЖ знову піднявся на 4-5%, відразу ж з'являється інформація про те, що у нас настав черговий розкол. Так от я хочу сказати всім: у нас різні люди в партії, але партія - єдина!» - запевнив співголова ОПЗЖ Вадим Рабінович.

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Автор: УНІАН