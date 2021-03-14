Організація засуджує шахрайські методи в партійному будівництві та висловлює підтримку керівнику обласної організації Олександру Дубінському.

Рада Київської обласної організації ПП "Слуга народу" опублікувала термінову заяву, в якій засуджує шахрайські методи в партійному будівництві та висловлює підтримку керівнику обласної організації Олександру Дубінському.

"Сьогодні, 14 березня 2021 року, рада Київської обласної організації провела позачергове засідання, на якому члени ради обговорили шахрайські та аферистські схеми, що застосовуються окремими функціонерами ТОВ "СН" з використанням змін до Статуту партії, прийнятих 13 березня, з метою зміни керівника Київської обласної організації, чергових провокацій проти її голови", - йдеться у заяві.

У зв'язку з цим було прийнято рішення про проведення 14 березня позачергової конференції Київської обласної організації.

На порядку денному буде чотири пункти.

1. Про шахрайську схему використання аферистами змін до Статуту партії, прийнятих на з'їзді ПП "Слуга народу" 13 березня 2021 року та про продовження системних провокацій проти голови Київської обласної організації О. Дубинського;

2. Про довіру голові Київської обласної організації О. Дубінському;

3. Про обрання нового складу політради та голови Київської обласної організації;

4. Різне.

У повідомленні також підкреслюється, що Рада засуджує подібні шахрайські методи в партійному будівництві та висловлює рішучу підтримку Олександру Дубінському як керівнику обласної організації.

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Автор: УНІАН