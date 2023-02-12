Поправка, у разі ухвалення, діятиме лише в період воєнного стану.

Члени Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підготували поправку до закону щодо можливості призначення міністром оборони військовослужбовця.

Про це народний депутат, член комітету Мар'яна Безугла повідомила у Facebook. "Так, у Комітеті Верховна Рада України з питань національної безпеки, оборони та розвідки підготовлено таку правку, але це ще поки концепт і тільки для воєнного стану, того повномасштабного вторгнення РФ, що триває зараз", - написала вона.

При цьому Безугла нагадала, на міністром внутрішніх справ призначено поліцейського (7 лютого Верховна Рада призначила Ігоря Клименка на посаду глави МВС - УНІАН).

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Безугла додала, що, згідно з поправкою, міністр оборони України призначається на посаду Верховною Радою за поданням президента з числа цивільних осіб, а під час дії воєнного стану - може бути призначений з числа військовослужбовців. При цьому зазначається, що після закінчення дії воєнного стану на посаду міністра оборони протягом 30 днів призначається цивільна особа.

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Як повідомляв УНІАН, 5 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Олексія Резнікова з посади міністра оборони "переведуть" на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

При цьому Арахамія додав, що Міноборони очолить нинішній керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов.

Українським законодавством передбачено, що міністром оборони може бути тільки цивільна особа.

6 лютого Резніков заявив, що не отримував пропозицію очолити Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Пізніше Арахамія заявив, що про зміну міністра оборони вже не йдеться.

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