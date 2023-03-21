Відповідну постанову підтримали 236 депутатів.

Народного депутата Сергія Льовочкіна виключено зі складу комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Як повідомив заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму Telegram, у Верховній Раді за це рішення проголосували 236 депутатів.

"Рада підтримала виключення Льовочкіна Сергія з Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. "За" №9109 – 236", - напсиав Железняк.

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Хто такий Льовочкін – що відомо про проросійського політика

Льовочкін - народний депутат 9-го скликання від забороненої партії ОПЗЖ. Екснардеп 8-го та 6-го скликань. Фігурант шести антикорупційних розслідувань. Був одним з керівників проросійської партії та фракції "Опозиційна платформа - за життя".

Політика викривали у поширенні проросійської пропаганди, він фігурував у справі про фінансування тероризму.

18 березня 2023 року у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови (реєстраційний номер 9121) про відкликання Сергія Льовочкіна зі складу комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Проект вніс голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Ні в проекті постанови, ні в пояснювальній записці не вказана причина відкликання.

Водночас 15 березня Льовочкін зі своїм колегою, спочатку по фракції партії "ОПЗЖ", яка була заборонена, а тепер по групі "Платформа за життя та мир", Михайлом Папієвим внесли проект постанови (реєстраційний номер 9109 "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання") про відкликання Льовочкіна з цього комітету. В пояснювальній записці до нього сказано, Льовочкін не має доступу до державної таємниці під час дії воєнного стану.

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