Розмір штрафів за такі порушення становитиме від 170 грн до 6 тис. 800 грн.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог депутата місцевої ради (№3381).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 309 народних депутатів із 341, зареєстрованого в сесійній залі.

Законопроектом передбачається доповнити КУпАП новою статтею 188-56 "Невиконання законних вимог депутата місцевої ради".

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У ній встановлюється, що недодержання встановлених законом строків надання відповіді на депутатське звернення депутата місцевої ради, надання неправдивої або неповної інформації на таке звернення тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 10 до 25 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 170 до 425 грн).

Повторне протягом року вчинення такого ж порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 25 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 425 до 850 грн).

Недодержання встановлених законом строків надання відповіді на депутатський запит депутата місцевої ради, надання неправдивої або неповної інформації на такий запит - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 100 до 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 1 тис. 700 до 4 тис. 250 грн).

Повторне протягом року вчинення такого порушення, за яке особу вже було піддано адмінстягненню, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 250 до 400 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 4 тис. 250 до 6 тис. 800 грн).

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Автор: Тетяна Поляковська