За словами президента, сьогоднішніми та завтрашніми можливими рішеннями Росія свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна однозначно кваліфікує останні дії Росії як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

Про це він повідомив у відеозверненні до українців.

"Україна однозначно кваліфікує останні дії Російської Федерації як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави", - зазначив президент.

За його словами, уся відповідальність за наслідки через ці рішення покладається на політичне керівництво Росії.

"Визнання незалежності окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей та ігнорування рішень в рамках "Норманді", - вважає Зеленський.

Він підкреслив, що це підриває мирні зусилля та руйнує наявні переговорні формати.

"Сьогоднішніми та завтрашніми можливими рішеннями Росія свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року. Країна, яка 8 років підтримувала війну, не може підтримувати мир як вона це заявляє", - впевнений глава держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 лютого, президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про визнання терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР". Про це він заявив у ході телезвернення ввечері. "Вважаю за необхідне ухвалити давно назріле рішення - негайно визнати незалежність і суверенітет "ДНР" і "ЛНР". Прошу Федеральні збори РФ підтримати це рішення, а потім ратифікувати договори про дружбу і взаємодопомогу з обома "республіками", - заявив президент країни-агресора.

Офіс генерального прокурора України відкрив кримінальне провадження у зв'язку із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України.

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