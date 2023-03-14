Зустріч відбудеться вже завтра.

У вівторок, 14 березня, відбулася телефонна розмова голови Пентагону Ллойда Остіна із міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Як вони повідомили після перемовин, в центрі уваги були пріоритети зустрічі Контактної групи з питань оборони "Рамштайн-10", що відбудеться вже завтра, 15 березня.

"Сьогодні я мав розмову зі своїм добрим другом і колегою Олексієм Резніковим, щоб обговорити пріоритети контактної групи з питань оборони України 15 березня. США продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", – написав Остін в Twitter.

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Резніков своєю чергою зазначив, що він та Остін "порівняла нотатки".

"Щира підтримка союзників надає мені оптимізму щодо майбутнього. Солідарність стає ефективністю на полі бою", - написав міністр оборони.

Засідання в форматі Рамштайн - що варто знати

В січня президент України Володимир Зеленський вперше звертався до учасників "Рамштайну". Він завершив свою промову закликом до наступної зустрічі надати Україні ракети більшої дальності і винищувачі F-16.

Після найближчої зустрічі, що відбулася 14 лютого, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що не може сьогодні оголосити, що Україна отримає бойові літаки, у тому числі американські винищувачі F-16. Водночас тоді 11 держав пообіцяли передати Україні танки, 22 країни - бойові машини піхоти і ще 9 країн - системи ППО.

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не очікує швидких поставок винищувачів, та виступив за те, аби навчання українських пілотів розпочалися вже зараз.

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