У вівторок, 14 березня, відбулася телефонна розмова голови Пентагону Ллойда Остіна із міністром оборони України Олексієм Резніковим.
Як вони повідомили після перемовин, в центрі уваги були пріоритети зустрічі Контактної групи з питань оборони "Рамштайн-10", що відбудеться вже завтра, 15 березня.
"Сьогодні я мав розмову зі своїм добрим другом і колегою Олексієм Резніковим, щоб обговорити пріоритети контактної групи з питань оборони України 15 березня. США продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", – написав Остін в Twitter.
Резніков своєю чергою зазначив, що він та Остін "порівняла нотатки".
"Щира підтримка союзників надає мені оптимізму щодо майбутнього. Солідарність стає ефективністю на полі бою", - написав міністр оборони.
Засідання в форматі Рамштайн - що варто знати
В січня президент України Володимир Зеленський вперше звертався до учасників "Рамштайну". Він завершив свою промову закликом до наступної зустрічі надати Україні ракети більшої дальності і винищувачі F-16.
Після найближчої зустрічі, що відбулася 14 лютого, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що не може сьогодні оголосити, що Україна отримає бойові літаки, у тому числі американські винищувачі F-16. Водночас тоді 11 держав пообіцяли передати Україні танки, 22 країни - бойові машини піхоти і ще 9 країн - системи ППО.
Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не очікує швидких поставок винищувачів, та виступив за те, аби навчання українських пілотів розпочалися вже зараз.