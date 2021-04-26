Голова ВР сподівається, що до кінця поточного тижня депутати завершать розгляд поправок до законопроекту щодо ринку землі.

Завтра планується проведення двох позачергових засідань Верховної Ради.

Читайте також"Слуга народу" ініціює два позачергових засідання РадиЯк передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова ВР Дмитро Разумков на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він зазначив, що щодо проведення цих засідань звернулися народні депутати.

Разумков наголосив на необхідності включати до порядку денного позачергових засідань важливі законопроекти, які впливатимуть на життя людей.

"Щоб ми вкотре могли доводити, що перебуваємо у постійному зв'язку з суспільством, а не живемо на якійсь окремій планеті", - зазначив голова ВР.

Крім того, він зауважив, що "є дві ініціативи". "І я впевнений, що завтра вони будуть оформлені у позачергові засідання, і ми проведемо після пленарних засідань іще два позачергових із загальною кількістю питань – 14, якщо я не помиляюся", - сказав голова ВР.

За його словами, як і минулого пленарного тижня, у сесійній залі з 12:00 до 13:00, а також після завершення чергового пленарного засідання, перед позачерговим - з 15:00 до 16:00, проводитиметься кварцування.

Голова ВР також висловив сподівання, що на поточному тижні буде завершено розгляд поправок до законопроекту, який стосується ринку землі. Зокрема, залишилася 861 поправка.

Також на поточному тижні можуть бути проведені й інші позачергові засідання, але наразі фракція не зверталася за підписними листами (для проведення позачергового засідання необхідно взяти підписні листи і зібрати підписи мінімум 150 народних депутатів - УНІАН).

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Автор: Надя Пришляк