Він також наголошує, що передумов для дочасних парламентських виборів наразі немає.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зазначає, що підстав для переформатування коаліції немає, а про її розширення говорити передчасно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі "4 каналу".

Відповідаючи на питання щодо можливості створення коаліції "Слуги народу" з іншими політсилами, зокрема, з "Батьківщиною" чи групою "Довіра", спікер наголосив, що станом на сьогодні коаліція і юридично, і фактично існує.

"Якщо ми говоримо про коаліцію, будь-яке переформатування повинно нести логічне пояснення, чому. З юридичної точки зору, і з фактичної точки зору, сьогодні коаліція продовжує діяти. Тобто, підстав для переформатування, тому що вона недієздатна, немає", - запевнив Разумков.

Водночас, додав він, якщо говорити про розширення коаліції, то потрібно розуміти, що саме закладатиметься у коаліційну угоду.

"А далі вже будемо дивитися і говорити, наскільки це відповідає чи не відповідає інтересам держави", - сказав голова ВР і висловив думку, що поки що про це питання передчасно говорити.

Також на питання щодо можливості оголошення дострокових виборів, Разумков наголосив: "Я не бачу сьогодні підстав, згідно Конституції України або інших законів, які б дозволяли провести дочасні парламентські вибори".

Можливість кадрових змін в уряді

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зазначає, що станом на сьогодні ні від монобільшості, ні від прем'єра немає ініціатив щодо кадрових змін в уряді.

Відповідаючи на питання, чи очікується ближчим часом повне або часткове перезавантаження уряду, спікер зауважив: "Станом на сьогодні будь-яких ініціатив з боку монобільшості, тому що саме вона може, наприклад, делегувати людину на посаду того чи іншого міністра, поки що немає".

Крім того, і з боку прем'єр-міністра не надходило ініціатив щодо кадрових змін в уряді.

"З боку прем'єр-міністра немає подань про звільнення того чи іншого міністра або міністрів", - сказав Разумков.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тетяна Поляковська