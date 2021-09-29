Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков сподівається на швидкі результати розслідування замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі одного з українських телеканалів.
"Я сподіваюся, що незабаром, дуже швидко хотілося б побачити результати цього розслідування, названі замовники, названі і арештовані ті, хто безпосередньо виконував цей замах", - зазначив голова ВР.
Разумков також розповів про нещодавні зміни у його охороні. "У мене зняли керівника охорони, з незрозумілих для мене причин", - сказав він і додав, що у нього працюють ті ж охоронці, які працювали з ним раніше, охорону йому не посилювали.
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Замах на Шефіра
Як повідомляв УНІАН, вранці 22 вересня в Київській області невідомі відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента, його друга Сергія Шефіра. В результаті поранення в ногу отримав водій.
Сам Шефір не постраждав.
За даними прокуратури, між селами Ходосівка та Лісники по автомобілю з лісопосадки було зроблено близько 18 пострілів з автоматичної зброї.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК - замах на вбивство двох і більше осіб.