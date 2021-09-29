Він наголошує на необхідності встановлення замовників та виконавців злочину.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков сподівається на швидкі результати розслідування замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі одного з українських телеканалів.

"Я сподіваюся, що незабаром, дуже швидко хотілося б побачити результати цього розслідування, названі замовники, названі і арештовані ті, хто безпосередньо виконував цей замах", - зазначив голова ВР.

Разумков також розповів про нещодавні зміни у його охороні. "У мене зняли керівника охорони, з незрозумілих для мене причин", - сказав він і додав, що у нього працюють ті ж охоронці, які працювали з ним раніше, охорону йому не посилювали.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 22 вересня в Київській області невідомі відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента, його друга Сергія Шефіра. В результаті поранення в ногу отримав водій.

Сам Шефір не постраждав.

За даними прокуратури, між селами Ходосівка та Лісники по автомобілю з лісопосадки було зроблено близько 18 пострілів з автоматичної зброї.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК - замах на вбивство двох і більше осіб.

Автор: Таня Поляковська