На думку голови Парламенту, надалі або президент заветує і поверне закон до Верховної Ради зі своїми пропозиціями, або ж закон буде підписаний і потім в нього будуть вноситися зміни.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков розповів, як можна виправити ситуацію з прийнятим законом про олігархів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

На питання про те, що за цей закон потрібно буде ще раз голосувати через те, що при його прийнятті виникла юридична колізія з поправками, які суперечать один одному, Разумков сказав: "Ні, його не треба переголосовувати".

Він пояснив, що голосування за закон за статтею 131 Регламенту ВР було б можливо, якби закон голосувався за регламентом, згідно з Конституцією.

Читайте такожРазумков запевняє, що у нього немає конфлікту зі "Слугою народу""Ми сьогодні проговорили, що я як голова Верховної Ради вважаю, що був порушений Регламент. Тому запускати 131-ю статтю, переголосовувати якісь правки - це буде неправильно. По-друге, у мене є конфлікт інтересів, тому що там мої правки, які враховані", - зазначив голова парламенту.

Разумков вважає, що саме наявність всіх цих поправок в законопроекті і дала можливість його прийняти 279 голосами:"Якби було тільки РНБО, я впевнений, був би інший результат".

На запитання, як можна виправити цю ситуацію, він пояснив: "Це можна виправити наступним чином: чи це може бути вето президента - повернуто (закон - УНІАН) до Верховної Ради з пропозиціями. Тим більше, що президент є автором цього законопроекту. Або закон може бути підписаний і після цього вносити зміни до нього".

Закон про олігархів

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня Верховна Рада прийняла президентський закон "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну і політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№5599).

Його розглядали за спецпроцедурою і розглянули лише 13 поправок з представлених 1 тис.

Депутати, незадоволені спеціальною процедурою розгляду законопроекту, за якою у них не буде можливості поставити на розгляд свої поправки до законопроекту, підписали заяву про відсторонення першого віце-спікера парламенту Руслана Стефанчука від ведення пленарного засідання. Однак ВР відмовилася це виконувати.

24 вересня у ВР було зареєстровано 12 проектів постанов, які пропонують скасувати рішення ВР про прийняття цього Закону, тим самим блокуючи можливість його підписання. Авторами 11-ти з них є представники фракції "Європейська солідарність", а 12-ти - представники "Опозиційної платформи - За життя".

Як відомо, поки такі проекти постанов не будуть розглянуті і відхилені парламентом, закон, якого вони стосуються, не може бути підписаний головою парламенту і переданий на підпис президенту.

Автор: Таня Поляковська