Голова Верховної Ради назвав процедуру, за якою розглядався та ухвалювався закон, "незрозумілою", але вважає, що усе це сталося через поспіх.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вважає, що під час розгляду закону про олігархів депутатів "навмисно ввели в оману".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі одного з українських телеканалів.

Відповідаючи на запитання щодо його відсутності під час голосування за закон про олігархів, Разумков оцінив те, що відбувалося в сесійній залі ВР, як "дуже погано".

"Ситуація вийшла не те щоб з-під контролю, вона вийшла з-під закону", - сказав він.

Читайте такожПритула заявив про створення власної політичної партіїНа запитання, що на його думку, було зроблено не так під час розгляду і ухвалення закону, спікер нагадав, що одночасно було враховано кілька поправок, які не узгоджуються між собою, створюючи юридичну колізію. Йдеться про те, який орган - Національне агентство з питань запобігання корупції чи Рада нацбезпеки і оборони - ухвалює рішення про визнання особи олігархом.

"У зв'язку з тим, що була застосована для мене незрозуміла процедура, тому що об'єднали деякі статті Регламенту, які між собою не поєднуються, які протирічать іншим статтям... Вони провели те голосування, яке провели. Причому я глибоко переконаний, я про це говорив вже колегам, що, на мою думку, депутатів навмисно ввели в оману, тому що ті, хто запропонував цю процедуру, ті, хто ставив її на голосування, самі за неї не проголосували", - зазначив Разумков.

На уточнення, чи має він на увазі першого віце-спікера ВР Руслана Стефанчука, голова парламенту сказав: "Я маю на увазі і Руслана Олексійовича Стефанчука, і Федора Володимировича Веніславського, який був доповідачем по цьому закону. І головуючим був Стефанчук".

На запитання, чому вони, на думку спікера, не проголосували за закон, він сказав: "Я думаю, що розуміючи, що після цього будуть наслідки".

Разумков зауважив, що стосовно ситуації довкола цього закону представники опозиції вже написали заяви до Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора.

Голова ВР вважає, ситуація, яка склалася, є "непрофесійним підходом до підготовки і проведення цього питання".

"Я ще раз повторюю: я думаю, що депутатів ввели в оману з процедурою розгляду... Якщо ми з вами говоримо про те, що відбулося, я впевнений, що це відбулося завдяки поспіху. І я про це попереджав", - додав Разумков.

Він запевнив, що зробить усе залежне від нього, аби цей закон в "правильній редакції, яка була проголосована Верховною Радою, був виданий від Верховної Ради і направлений президенту на підпис".

Закон про олігархів

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня Верховна Рада ухвалила президентський закон "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну і політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№5599).

Його розглядали за спецпроцедурою і розглянули лише 13 поправок з поданих 1 тис. 270.

Депутати, невдоволені спеціальною процедурою розгляду законопроекту, за якою вони не матимуть змоги поставити на розгляд свої поправки до законопроекту, підписали заяву щодо відсторонення Стефанчука від ведення пленарного засідання. Проте ВР відмовилася це виконувати.

24 вересня у ВР було зареєстровано 12 проектів постанов, які пропонують скасувати рішення ВР про ухвалення цього закону, тим самим блокуючи можливість його підписання. Авторами 11-ти з них є представники фракції "Європейська солідарність", а 12-ї - представники "Опозиційної платформи - За життя".

Як відомо, доки такі проекти постанов не будуть розглянуті та відхилені парламентом, закон, якого вони стосуються, не може бути підписаний головою парламенту та переданий на підпис президенту.

Автор: Таня Поляковська