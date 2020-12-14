Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що два-три міністри мають шанси покинути посади в уряді.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливої відставки деяких міністрів за рішенням парламенту.
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Разумков наголосив, що наразі жодних проектів постанов з цього питання не зареєстровано. "Буде постанова – будемо розглядати", - сказав він.
За його словами, на сьогодні "є два-три міністри, які мають шанси" покинути посади. "Але які – подивимось. І шанси можуть бути як реалізовані, так і ні", - додав Разумков.
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