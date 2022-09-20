Дмитро Кулеба наголосив, що Росія як була, так і залишається державою-агресором.

Голова МЗС Дмитро Кулеба прокоментував наміри сепаратистів провести так звані "референдуми" на окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областейю

Про це він написав у своєму Twitter.

"Ані фейкові "референдуми", ані гібридна "мобілізація" нічого не змінять. Росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окупує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, що б там не казали в Росії", - написав Кулеба.

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Як повідомляв УНІАН, так звана "народна рада" псевдореспубліки "ЛНР" проголосувала за проведення з 23 до 27 вересня "референдуму" про входження до складу Російської Федерації. Ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що вони проведуть свій "референдум" у той же період.

Також на Херсонщині окупанти також оголосили про проведення "референдуму" про приєднання до РФ.

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