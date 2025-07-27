Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12374-д "Про посилення АРМА (Агентства з розшуку та менеджменту активів)", про що йдеться на офіційному сайті Верховної Ради України. 27 липня 2025 року Закон було підписано.
Він дає старт масштабній реформі, пише "РБК-Україна". "Зокрема, відтепер відкрито шлях до отримання Україною 600 мільйонів євро фінансової допомоги від ЄС", - йдеться в матеріалі.
Цей законопроєкт передбачає незалежний аудит відомства, прозоре управління арештованими активами, а також нові правила відбору керівництва АРМА. Однак, як повідомляється, через "запізнення в підписанні" Європейський Союз "урізав" наступний транш у рамках програми Ukraine Facility.
Однак Україна зможе отримати "втрачені" 1,5 мільярда євро, якщо встигне провести реформи, що затримуються, щодо АРМА, "децентралізації" та відбору суддів Вищого антикорупційного суду.
"Згідно з методологією часткових виплат, ухваленою раніше 2025 року, у разі несвоєчасного завершення реформи сума в майже 1,5 млрд євро утримується на строк до 12 місяців", - пише ЗМІ.
Інші новини про останні зміни
Раніше УНІАН повідомляв, коли народні депутати розглянуть законопроєкт Зеленського щодо НАБУ і САП. Це станеться не завтра і навіть не післязавтра. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук назвав чітку дату.
Крім того, ми розповідали, що Зеленський оновив склад РНБО. Це сталося після перезавантаження Кабміну.