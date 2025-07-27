Закон підписаний президентом 27 липня 2025 року.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12374-д "Про посилення АРМА (Агентства з розшуку та менеджменту активів)", про що йдеться на офіційному сайті Верховної Ради України. 27 липня 2025 року Закон було підписано.

Він дає старт масштабній реформі, пише "РБК-Україна". "Зокрема, відтепер відкрито шлях до отримання Україною 600 мільйонів євро фінансової допомоги від ЄС", - йдеться в матеріалі.

Цей законопроєкт передбачає незалежний аудит відомства, прозоре управління арештованими активами, а також нові правила відбору керівництва АРМА. Однак, як повідомляється, через "запізнення в підписанні" Європейський Союз "урізав" наступний транш у рамках програми Ukraine Facility.

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Однак Україна зможе отримати "втрачені" 1,5 мільярда євро, якщо встигне провести реформи, що затримуються, щодо АРМА, "децентралізації" та відбору суддів Вищого антикорупційного суду.

"Згідно з методологією часткових виплат, ухваленою раніше 2025 року, у разі несвоєчасного завершення реформи сума в майже 1,5 млрд євро утримується на строк до 12 місяців", - пише ЗМІ.

Інші новини про останні зміни

Раніше УНІАН повідомляв, коли народні депутати розглянуть законопроєкт Зеленського щодо НАБУ і САП. Це станеться не завтра і навіть не післязавтра. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук назвав чітку дату.

Крім того, ми розповідали, що Зеленський оновив склад РНБО. Це сталося після перезавантаження Кабміну.

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