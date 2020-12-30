Під час опитування респондентам показувалися два можливих списки кандидатів на посаду президента.

Володимир Зеленський продовжує лідирувати в президентському рейтингу в Україні.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Зазначається, що якби вибори президента України відбувалися найближчої неділі, 53,3% респондентів обов'язково взяли б участь у голосуванні, ще 19,7% не впевнені, але скоріше проголосували б на виборах.

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У КМІС зазначили, що під час опитування респондентам показувалися два можливих списки кандидатів на посаду президента, і респондент мав обрати одну відповідь для кожного списку.

Так, згідно з першим списком, серед респондентів, які визначилися зі своїм вибором, найбільшу підтримку отримав би Володимир Зеленський (27%). Друге-третє місця ділять Юрій Бойко (14,7%) і Петро Порошенко (13,7%). Далі йдуть Віктор Медведчук (8,7%), Юлія Тимошенко (7,5%), Олег Ляшко (6,3%), Володимир Гройсман (5,5%), Сергій Притула (4,1%), Дмитро Разумков (3,4%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

У другому списку серед можливих кандидатів були відсутні Медведчук і Разумков, але присутній Ігор Смешко. У цьому випадку також найбільш підтримку має Володимир Зеленський, якого підтримали б 27,7% респондентів, які визначилися з вибором. На другому місці – Юрій Бойко (20,8%), на третьому – Петро Порошенко (14,2%). Далі йдуть Юлія Тимошенко (7,3%), Ігор Смешко (6,5%), Олег Ляшко (6,2%), Володимир Гройсман (6%), Сергій Притула (3,8%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Як проводилося опитування

Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології 17-23 грудня методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ). Загалом було опитано 1200 респондентів віком від 18 років, що мешкають у 85 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим).

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У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% - для показників, близьких до 50%, 2,5% - для показників, близьких до 25%, 1,9% - для показників, близьких до 12%, 1,3% - для показників, близьких до 5%.

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Автор: Олександр Топчій