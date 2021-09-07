Майже половина українців оцінюють візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки як вдалий.
Про це повідомляє Соцiологiчна група "Рейтинг", посилаючись на результати останніх досліджень.
Так, 7% опитаних відповіли, що візит був "дуже успішний", ще 41% - що "скоріше успішний", "скоріше невдалим" назвали візит до Штатів 19% респондентів, "зовсім невдалим" - 9%.
Ще 17% опитаних сказали, що нічого не знають про це, 7% - не змогли визначитись з відповіддю.
Читайте такожТимчасово повірена у справах США в Україні розповіла про "хімію" між Байденом і ЗеленськимСоцiологiчна група "Рейтинг" провела опитування 2-4 вересня. Було опитано 2500 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Похибка репрезентативності не перевищує 2,0%.
Переговори Байдена і Зеленського пройшли у Білому домі 1 вересня. За результатами зустрічі сторони виклали спільну заяву, у якій ішлося, зокрема, про ризики запуску "Північного потоку-2", підтримку реформ і вступу України до НАТО. Загалом, співпраця Вашингтона й Києва стосується 5 стратегічних напрямків.
У відповідь американське посольство заявило, що поїздка Зеленського до США "підтвердила міцність взаємин двох країн".
Водночас критики переговорів стверджують, що Байден недостатньо підготувався до зустрічі з українським колегою. Так, американський сенатор-республіканець Тед Круз констатував, що Білий дім і далі відстоює запуск російського газопроводу, ігноруючи ризик для нацбезпеки не тільки України, а й самих Сполучених Штатів.
"Замість цього сьогодні (зустріч президентів відбулася 1 вересня – ред.) президент Байден, переважно на словах, говорив про безпеку України, а потім перейшов до сталої, пристрасної риторики про зміни клімату і зелену енергетику. Це роздуми для університетської аудиторії, а не реальний світ. Сонячні батареї не зупинять агресію Росії. Це вимагає рішучих дій Америки, спрямованих на забезпечення енергетичної безпеки, цілісності й інфраструктури наших союзників, що є запорукою їх – і, врешті, нашої – національної безпеки", – заявив Круз.
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