Невдалим візит глави держави вважають близько чверті опитаних українців.

Майже половина українців оцінюють візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки як вдалий.

Про це повідомляє Соцiологiчна група "Рейтинг", посилаючись на результати останніх досліджень.

Так, 7% опитаних відповіли, що візит був "дуже успішний", ще 41% - що "скоріше успішний", "скоріше невдалим" назвали візит до Штатів 19% респондентів, "зовсім невдалим" - 9%.

Ще 17% опитаних сказали, що нічого не знають про це, 7% - не змогли визначитись з відповіддю.

Читайте такожТимчасово повірена у справах США в Україні розповіла про "хімію" між Байденом і ЗеленськимСоцiологiчна група "Рейтинг" провела опитування 2-4 вересня. Було опитано 2500 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Похибка репрезентативності не перевищує 2,0%.

Переговори Байдена і Зеленського пройшли у Білому домі 1 вересня. За результатами зустрічі сторони виклали спільну заяву, у якій ішлося, зокрема, про ризики запуску "Північного потоку-2", підтримку реформ і вступу України до НАТО. Загалом, співпраця Вашингтона й Києва стосується 5 стратегічних напрямків.

У відповідь американське посольство заявило, що поїздка Зеленського до США "підтвердила міцність взаємин двох країн".

Водночас критики переговорів стверджують, що Байден недостатньо підготувався до зустрічі з українським колегою. Так, американський сенатор-республіканець Тед Круз констатував, що Білий дім і далі відстоює запуск російського газопроводу, ігноруючи ризик для нацбезпеки не тільки України, а й самих Сполучених Штатів.

"Замість цього сьогодні (зустріч президентів відбулася 1 вересня – ред.) президент Байден, переважно на словах, говорив про безпеку України, а потім перейшов до сталої, пристрасної риторики про зміни клімату і зелену енергетику. Це роздуми для університетської аудиторії, а не реальний світ. Сонячні батареї не зупинять агресію Росії. Це вимагає рішучих дій Америки, спрямованих на забезпечення енергетичної безпеки, цілісності й інфраструктури наших союзників, що є запорукою їх – і, врешті, нашої – національної безпеки", – заявив Круз.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Інна Андаліцька