Міністр оборони зазначив, що сьогодні у засіданні Контактної групи з питань оборони України взяли участь делегації 54 країн, тобто антикремлівська коаліція посилюється.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що дуже задоволений результатами чергового, дев’ятого засідання в форматі "Рамштайн", що відбулось сьогодні.

Про це він сказав у короткому інтерв’ю ЗМІ, відео якого оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України. Він звернув увагу, що антикремлівська коаліція зростає, адже сьогодні у засіданні взяли участь делегації 54 країн.

"Я хочу сказати, що я почув чітко меседжі від усіх представників. Це повна підтримка України до перемоги. І перемогою всі вважають саме перемогу України на полі бою. Це швидкість, своєчасність і стабільність. Я записав ці тези, бо вони саме так звучали", - сказав міністр.

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За словами Резнікова, ключовим словом на зустрічі сьогодні було слово "єдність".

"Єдність всіх навколо України заради перемоги України. Столтенберг наголосив, що "швидкість рятує життя", і ця фраза в різних варіаціях звучала від партнерів", - зазначив міністр.

Резніков повідомив, що також сьогодні продовжили говорити про навчання підрозділів ЗСУ для опанування нової техніки, яка надається Україні.

"Щоб вже готові підрозділи виконували завдання Генерального штабу зі звільнення тимчасово окупованих територій", - підкреслив він.

Резніков додав, що на засіданні також заслухали доповідь щодо перевірки використання українською армією НАТО-вських систем, які були передані.

"Звітом були всі задоволені. І ми запросили будь-яку країну, якщо в них є потреба, приїхати і перевірити, де зброя від їх країни, яку передали чи передадуть", - додав Резніков.

Зустріч у форматі "Рамштайн-9" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 лютого, після засідання у форматі "Рамштайн-9" міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що не може повідомити про передачу Україні бойових літаків, у тому числі винищувачів F-16. При цьому він сказав, що українці розмірковують над можливістю проведення наступу навесні, яка настане вже через декілька тижнів, а тому союзники повинні багато чого зробити для України.

Своєю чергою голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що 11 країн пообіцяли передати Україні танки, 22 країни - бойові машини піхоти і ще 9 країн - системи ППО.

Також на засіданні йшлося про навчання українських військових використанню нових видів озброєнь, а також необхідність забезпечити обслуговування всіх цих систем і доставити їх на лінію фронту.

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