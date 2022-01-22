Навчання "Союзна рішучість-2022" пройдуть з 10 по 20 лютого.

Міноборони Росії відправило на військові навчання в Білорусь винищувачі Су-35С.

Як повідомляється на сайті Міноборони, "перевірка сил реагування Союзної держави пройде в два етапи".

На першому (до 9 лютого) буде виконано перекидання і створення в найкоротші терміни угруповань військ (сил) на території Республіки Білорусь, організація охорони і оборони важливих державних і військових об'єктів, охорона державного кордону в повітряному просторі, перевірка готовності і здатності чергових по ППО сил і засобів виконати завдання з прикриття важливих об'єктів на території Республіки Білорусь.

В ході другого етапу перевірки (з 10 по 20 лютого) буде проведено спільні навчання "Союзна рішучість–2022", в рамках яких відпрацюють питання припинення і відбиття зовнішньої агресії, а також протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави.

Практичні дії військ пройдуть на полігонах Доманівський, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестський і Осиповицький, а також на окремих ділянках місцевості. Планується залучити аеродроми Барановичі, Лунинець, Ліда і Мачулищі.

Читайте такожЛукашенко: кордон з Україною треба "надійно захистити"Як повідомляв УНІАН, 17 січня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в лютому біля білоруських кордонів з Польщею і Україною пройдуть оперативні спільні навчання збройних сил Росії та Білорусі.

При цьому Лукашенко додав, що Україна нарощує сили біля білоруського кордону.

За словами Лукашенка, навчання повинні бути "солідними", а їх метою має стати" відпрацювання певного задуму", як він висловився, у протистоянні з силами заходу ("Прибалтика і Польща") і" півдня "(Україна).

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