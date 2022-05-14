Президент наголосив, що на 80-й день повномасштабного вторгнення це виглядає особливо божевільно.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається показати на Донбасі хоча б якусь перемогу. Крок за кроком наші захисники змушують окупантів піти з української землі, ми змусимо їх піти й з українського моря, наголосив він.

Про це президент заявив у відеозверненні.

"Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою. Російські війська досі намагаються показати хоча б якусь перемогу. На 80-й день повномасштабного вторгнення це виглядає особливо божевільно, але вони не припиняють цих намагань", - зазначив він.

Зеленський подякував кожному й кожній, хто тримає оборону та наближає і для Донбасу, і для Приазов'я, і для Херсона те, що зараз відбувається на Харківщині.

"Крок за кроком змушуємо окупантів піти з української землі. Змусимо піти й з українського моря", - наголосив глава держави.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій.

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