Екіпаж українського судна нібито попросив в 01:27 про допомогу.

Росія стверджує, що відправила ракетний катер Чорноморського флоту «Ивановец» нібито «на допомогу» українському риболовецькому судну «ОД-2592» у Чорному морі.

Про це повідомляє російський Интерфакс з посиланням на Національний центр управління обороною РФ.

Екіпаж українського судна прямував до порту Очаків і нібито попросив в 01:27 про допомогу.

А росіяни начебто «за міжнародним каналом зв’язку прийняли сигнал лиха». Капітан судна, стверджують у Росії, заявив про відмову двигуна, через що судно знеструмлено і знаходиться у дрейфі.

Читайте такожУ МЗС України відреагували на заяву Лукашенка про закриття кордону«Про аварійну ситуацію з цивільним судном докладено у Національний центр управління обороною РФ, який інформував українську владу про отримання сигналу лиха від судна ОД-2592», – заявляють окупанти.

Поряд з ракетним катером «Ивановец» у районі також знаходиться прикордонний корабель окупантів «Безупречный».

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Автор: Яна Ставська