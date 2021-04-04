Президент України привітав партнерів з НАТО з річницею Північноатлантичного договору.

Президент України Володимир Зеленський привітав партнерів з НАТО з річницею Північноатлантичного договору.

Про це глава держави повідомив в Twitter.

«Вітаю партнерів з НАТО з річницею Північноатлантичного договору! Чекаю на розширення нашої практичної співпраці для зміцнення євроатлантичної безпеки», - йдеться у повідомленні.

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Також за словами президента, Україна розраховує на підтримку союзників у наданні ПДЧ.

«Армія України сильна і продовжує необхідні реформи», - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 4 квітня, Північноатлантичний альянс відзначає 72-річчя свого створення.

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Автор: Інна Андаліцька