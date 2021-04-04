Президент України Володимир Зеленський привітав партнерів з НАТО з річницею Північноатлантичного договору.
Про це глава держави повідомив в Twitter.
«Вітаю партнерів з НАТО з річницею Північноатлантичного договору! Чекаю на розширення нашої практичної співпраці для зміцнення євроатлантичної безпеки», - йдеться у повідомленні.
Читайте такожВступ України до НАТО посилить Альянс - Хомчак
Також за словами президента, Україна розраховує на підтримку союзників у наданні ПДЧ.
«Армія України сильна і продовжує необхідні реформи», - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні, 4 квітня, Північноатлантичний альянс відзначає 72-річчя свого створення.
Вас також можуть зацікавити новини
- Настав час НАТО розпочати підготовку до надання ПДЧ Україні - Стефанишин
- У Британії заявили про "важкі наслідки" для РФ у разі ескалації в Україні
- В Україні пройдуть навчання за участю військових з 5 країн НАТО
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram