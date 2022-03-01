Для захисту України продовжує надходити велика кількість допомоги від партнерів.

Міністр закордонних справ Україин Дмитро Кулеба наголошує, що рішення про надання Україні бойових літаків міжнародними парнерами вийшло на фінальну стадію.

Як передає кореcпондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.

Глава МЗС наголосив, що отримання Україною маштабної війсьоквої допомоги - це абсолютний перший пріорітет для української дипломтаії зараз.

Зокрема, для захисту України продовжує надходити велика кількість допомоги від партнерів: від бронежелетів і касок, до переносних ракетно-зенітних комплексів і протитанкових установок.

"Дипломати разом з військовими опрацьовують посилення повітряних сил Збройних сил України постачанням бойових літаків. Я вам скажу відверто, що навіть я ще 30 годин тому сумнівався у тому, що це нам вдасться. Але це вже вдалося, і ці рішення вже на фінальній стадії", - наголосив Кулеба.

Він сказав, що не може називати усі країни і розкривати більші подробиці, звідки ця допомога надходить з міркувань безпеки.

Кулеба зазначив, що в найближчі години українська оборона буде зміцнена великою партією протитанкових гранатометів Javelin та гаубиць, стрілецькою зброєю, засобами індивідуального захисту, переносним зенітно-ракетним комплексами, 5 тисячами гранатометів, протиповітряним системами, сучасними снайперськими гвинтівками, боєприпасами, шоломами, бронежилетами, великою партією "Стінгерів" тощо.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель наголосив, що окремі країни-члени ЄС нададуть Україні бойові літаки.