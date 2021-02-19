Окремо СБУ рекомендувала розширити введені раніше економічні санкції щодо власників авіакомпаній, які здійснювали польоти до Росії, і доповнити санкційний перелік ще 5 компаніями.

Рішення про введення санкцій відносно окремих осіб ґрунтується, зокрема, й на матеріалах, якими володіє Служба безпеки України (СБУ).

Читайте такожВ РНБО ввели санкції щодо Медведчука та його дружини Про це заявив голова СБУ Іван Баканов, коментуючи результати сьогоднішнього засідання РНБО.

«Сьогодні Служба безпеки проводить слідчі дії, щоб задокументувати весь протиправний механізм постачання вугілля з тимчасово окупованої території до РФ та України. Таким чином, ми отримаємо підтвердження фінансування терористичної діяльності «ЛНР». І як результат – підґрунтя для повідомлення підозри представникам компанії», – зазначив Баканов.

Окремо Служба безпеки України рекомендувала розширити введені раніше економічні санкції щодо власників авіакомпаній, які здійснювали польоти до Російської Федерації, і доповнити санкційний перелік ще 5 компаніями.

Баканов пояснив, що після введення перших санкцій наприкінці січня кінцеві бенефіціари молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA вживають термінові юридичні заходи, щоб обійти накладені на них обмеження. Зокрема, намагаються змінити обслуговуючі компанії – тобто вводять інших юросіб.

Окрім того, голова СБУ поінформував членів РНБО про інші напрями захисту державної безпеки та протидії гібридній війні.

«Кожен із нас бачить вплив гібридної війни та її наслідки. Тож нам треба працювати на випередження. В даному випадку наша сила – у системних діях на захист національних інтересів», – наголосив Баканов.

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Автор: УНІАН