За словами голови ВР, у цей час він проводитиме позачергове засідання парламенту.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков сьогодні не буде брати участь у засіданні Ради національної безпеки і оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу.

За словами Разумкова, він сподівався на проведення засідання РНБО в п’ятницю, а сьогодні о 16:00 він має проводити позачергове засідання парламенту. "О 16:00 буде накладення однієї події на іншу", - зазначив голова ВР.

"Я буду проводити засідання Верховної Ради, тому, на жаль, мене там не буде", - сказав він.

Також Разумков зауважив, що не може додати ніякої інформації щодо розгляду питань на засіданні РНБО, крім тих, які були вже оприлюднені.

"Я думаю, що всі додаткові матеріали, пов’язані з питаннями, які будуть виноситися на це засідання, роздадуть, як завжди, вже безпосередньо в залі", - сказав він.

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Засідання РНБО: що відомо

Сьогодні на засіданні Ради національної безпеки і оборони під головуванням президента будуть розглянуті питання, що стосуються ситуації на Донбасі, другого розширеного пакету персональних санкцій щодо організаторів і виконавців контрабандних схем та кібербезпеки.

Питання ситуація на сході країни обговорять таємно.

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Автор: Надя Пришляк