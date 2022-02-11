Представники силових органів, розвідки й військові виступили із доповідями.

Рада національної безпеки та оборони в режимі "таємно" розглянула ситуацію на кордонах з Російською Федерацією та в Азовському і Чорному морях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав у Харкові після виїзного засідання.

Зокрема, перше питання, яке розглянули члени РНБО, стосувалося загальної ситуації та забезпечення національної безпеки щодо внутрішніх і зовнішніх загроз.

"Питання розглядалося в режимі "таємно", - сказав Данілов.

У цьому зв'язку з доповідями виступили представники української розвідувальної спільноти, військові. Ще окрему доповідь представив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, який прозвітував, що відбувається біля кордонів України.

"В рамках розгляду цього питання окрема була доповідь, і розглядалося питання про ризики морського судноплавства України у зв'язку з намірами Російської Федерації перекриття під приводом проведення Військово-морських навчань у районі Чорного та Азовського морів. Це питання так само розглядалося таємно", - сказав Данілов.

Зокрема, з доповідями виступили представники Служби зовнішньої розвідки, представники Головного управління розвідки Міністерства оборони, а також командувач Військово-морських сил Збройних сил України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

"Було обговорення цього питання. Президент заслухав доповідь відповідних наших силових структур і наших військових з цього питання. Ми розуміємо, що відбувається біля наших кордонів, ми розуміємо, що відбувається сьогодні на території окупованої Автономної республіки Крим. Ми розуміємо, що відбувається у просторі Азовського та Чорного морів", - сказав Данілов.

Блокування Росією Чорного й Азовського морів

9 лютого головний редактор BlackSeaNews, керівник проекту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко оприлюднив у Facebook карту перекриття районів Чорного та Азовського морів на час проведення ракетних та артилерійських навчань ВМФ РФ, що триватимуть у лютому. "Жодних коридорів для проходу торговельних суден не передбачено. Такого за останні 8 років не було", - написав він.

10 лютого МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку з рішенням РФ про блокування частини акваторії.

Росія раптово скасувала заплановане перекриття Азовського моря, про яке стало відомо напередодні. Утім, стосовно Чорного моря змін щодо "блокади" немає - вочевидь, вона триватиме.

Україна звернулася до ООН, ЄС і НАТО через блокування Росією Чорного й Азовського морів.

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