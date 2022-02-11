Голова МЗС України заявив, що Росія не повинна мати свободу для маніпуляції темою воєнних навчань з метою блокування торговельних шляхів в Чорному морі.

Україна звернулася до Європейського Союзу, Організації Північноатлантичного договору (НАТО), Організації Об'єднаних Націй і дружніх держав для координації відповіді на блокування Росією Чорного та Азовського морів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу у Харкові, який транслювався у соціальній мережі Facebook.

"Ми одразу по лінії МЗС поінформували про ці дії Російської Федерації генерального секретаря ООН, Європейський Союз, керівництво дружніх держав і розпочали двосторонні консультації з чорноморськими країнами з метою вироблення спільних дій, тому що безпека Чорного моря стосується кожного з нас. Відповіді однієї України буде недостатньо, і ми підключили партнерів для того, аби підготувати скоординовані дії у відповідь", - сказав Кулеба.

"Росія не повинна мати свободу, щоб маніпулювати темою навчань для того, аби блокувати по суті торговельні шляхи в Чорному морі. Зараз ви могли бачити, що з'явилась нова інформація щодо зміни координат навчань. Тому ситуація є динамічною. Ми уважно за всім стежимо і перебуваємо у постійних консультаціях з партнерами щодо стримування цих дій Росії і щодо наших колективних дій у відповідь", - додав міністр.

Він зауважив, що сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перебуває у Румунії, і з української ініціативи питання блокування Чорного та Азовського морів буде предметом переговорів.

"Ми сьогодні перебуватимемо на зв'язку і з НАТО, і з Румунією з цього приводу", - повідомив Кулеба.

Блокування Росією Чорного й Азовського морів

У січні Росія направила до Чорного моря шість десантних кораблів з Північного та Балтійського флотів РФ.

10 лютого у Міноборони РФ заявили, що загін великих десантних кораблів ВМФ Росії зайшов до Севастополя. Найближчим часом загону "має продовжити виконання завдань відповідно до плану бойової підготовки" ВМФ РФ.

9 лютого головний редактор BlackSeaNews, керівник проекту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко оприлюднив у Facebook карту перекриття районів Чорного та Азовського морів на час проведення ракетних та артилерійських навчань ВМФ РФ, що триватимуть у лютому. "Ніяких коридорів для проходу торговельних суден не передбачено. Такого за останні 8 років не було", - написав він.

10 лютого, МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку з рішенням РФ про блокування частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань.

Росія 10 лютого раптово скасувала заплановане перекриття Азовського моря, про яке стало відомо напередодні. Утім, стосовно Чорного моря змін щодо "блокади" немає - вочевидь, вона триватиме.

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