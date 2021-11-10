За словами Данілова, із них 4 - громадяни Нікарагуа, а 4 - громадяни РФ.

Рада нацбезпеки та оборони України ухвалила рішення про застосування санкцій до 8 осіб, причетних до відкриття представництва Нікарагуа в окупованому Росією Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу.

"...Застосувати персональні санкції відносно людей, які відкрили представництво Нікарагуа в Криму", - зазначив Данілов.

За його словами, із них 4 - громадяни Нікарагуа, а 4 - громадяни РФ.

Читайте такожРНБО затвердила санкції проти трьох літаків, які літали в Крим – ДаніловЩо передувало

Як повідомляв УНІАН, у лютому Верховна Рада Рада затвердила рішення РНБО про застосування санкцій до Нікарагуа через схвалення урядом Нікарагуа влітку 2019 року рішення про відкриття так званого "почесного консульства" держави на території анексованого Криму.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Президент Володимир Зеленський запровадив 26 лютого в Україні День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічної пам'ятної дати з метою вшанування мужності та героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди відзначення річниці від проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей.

Автор: Антоніна Доломанжи