На порядку денному питання кордону, безпеки в енергетичному секторі, медицини, води та інші теми.

Завтра, 30 липня, на виїзному засіданні Ради національної безпеки й оборони у Донецькій області розглянуть 8 питань.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Засідання, яке буде відбуватися завтра, воно буде відбуватися на території Донецької області. Порядок денний сформовано. Президент узгодив порядок денний. Будуть питання кордону, безпеки в енергетичному секторі, питання, пов'язані з медициною, з водою. Вісім питань ми завтра будемо розглядати", - сказав Данілов.

Читайте такожУ "Голосі" впевнені, що ніхто з фракції виходити не будеВін зазначив, що виїзні засідання РНБО продовжаться і що треба залучати органи місцевого самоврядування.

За його словами, окрім Києва в Україні є величезна кількість місць, на які треба сьогодні звертати увагу.

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Автор: Віталій Саєнко