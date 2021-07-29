Завтра, 30 липня, на виїзному засіданні Ради національної безпеки й оборони у Донецькій області розглянуть 8 питань.
Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Засідання, яке буде відбуватися завтра, воно буде відбуватися на території Донецької області. Порядок денний сформовано. Президент узгодив порядок денний. Будуть питання кордону, безпеки в енергетичному секторі, питання, пов'язані з медициною, з водою. Вісім питань ми завтра будемо розглядати", - сказав Данілов.
Читайте такожУ "Голосі" впевнені, що ніхто з фракції виходити не будеВін зазначив, що виїзні засідання РНБО продовжаться і що треба залучати органи місцевого самоврядування.
За його словами, окрім Києва в Україні є величезна кількість місць, на які треба сьогодні звертати увагу.
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