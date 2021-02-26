Президент збільшив апарат Ради нацбезпеки на майже 50 штатних працівників.

Президент України Володимир Зеленський збільшив до 237 кількість працівників апарату Ради національної безпеки та оборони України.

Відповідний указ №76/2021 від 26 лютого розміщений на сайті глави держави.

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"Затвердити граничну чисельність працівників Апарату Ради національної безпеки й оборони України у кількості 237 штатних одиниць", - йдеться в документі.

Також указом затверджується структура апарату РНБО. Згідно з нею, до апарату РНБО входять: секретар РНБО, керівник апарату РНБО та їхні заступники, головний державний аудитор.

Хто ще ввійшов:

служба з питань запобігання та виявлення корупції;

служба секретаря РНБО;

служба з питань зовнішньої безпеки;

служба з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки;

служба з питань державної та громадської безпеки;

служба з питань воєнної безпеки;

служба з питань мобілізації та територіальної оборони;

служба з питань військово-технічного співробітництва та оборонно-промислового комплексу;

служба з питань економічної безпеки;

служба з питань соціальної та гуманітарної безпеки;

служба з питань безпеки критичної інфраструктури;

служба з питань зовнішньополітичної безпеки та міжнародного співробітництва;

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служба з питань фінансового забезпечення виконання заходів у сфері національної безпеки і оборони;

служба з питань інформаційних технологій;

служба головного ситуаційного центру; служба організаційного забезпечення;

служба з питань стратегічного планування та аналізу;

служба забезпечення доступу до публічної інформації та зв’язків із засобами масової інформації;

служба з правових питань;

фінансова служба; служба управління персоналом;

служба режимно-секретної роботи;

служба координаційної та адміністративної роботи.

Наступне засідання Ради нацбезпеки та оборони відбудеться сьогодні, 26 червня, на Банковій. Члени РНБО розглянуть у закритому режимі, зокрема, проект про деокупацію Криму та запровадження нових санкцій.

Наслідки попередніх засідань РНБО

2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти депутата від "Опозиційної платформи - за життя" Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції будуть застосовані до голови політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно та активи, які є у підпорядкуванні Медведчука та його дружини.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв’язку з цим розслідуванням.

Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", оскільки нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідтранс", яку пов'язують з Медведчуком.

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Автор: Костянтин Гончаров