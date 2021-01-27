Раніше Кернес заявляв, що їхні дороги з Добкіним вже розійшлися.

Друг покійного мера Харкова Геннадія Кернеса Павло Фукс відреагував на передвиборчий відеоролик Михайла Добкіна, в якому він показав покійного мера.

Коментар у Фукса взяли журналісти «Страны».

"Подивився мерзенний передвиборчий ролик Добкіна, скомпільований з фото і відео покійного Кернеса. Це називається "піар на домовинах" - політичний моветон примазуватися до подвигів померлої людини і видавати неправдиве за правду", - сказав Фукс.

У виданні також нагадали, що раніше Кернес їм заявляв, що їхні дороги з Добкіним вже розійшлися.

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На цей коментар відреагував і сам Добкін.

"Це він каже, його ніхто не озвучує. Я поставив те, що він говорив своїм голосом. Не те, що за нього своїми голосами говорили ті, хто нам постійно брехав про його стан і в підсумку стали головними вигодоодержувачами того, що він не повернувся. Якби Геннадій знав, що з ним так вчинить його "найближче оточення", він милицею гнав би їх від себе подалі", - сказав "Стране" Добкін.

Нагадаємо, Михайло Добкін, який заявив про наміри балотуватися в мери Харкова, зняв ролик з собою і померлим мером Геннадієм Кернесом.

Смерть Кернеса

Мер Харкова Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 в німецькій клініці "Шаріте" з Вересня 2020 року.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).

17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.

23 грудня Кернеса поховали в Харкові з почестями.

Рада поки не може призначити нові вибори мера Харкова через брак необхідних документів.

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Автор: УНІАН