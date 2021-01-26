Користувачі іронізують як над режисурою відео, так і над його змістом.

Михайло Добкін, який заявив про наміри балотуватися в мери Харкова, зняв ролик з собою і померлим мером Геннадієм Кернесом.

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Відео опубліковано в Telegram-каналі Добкіна.

«Ми через багато що з ним пройшли разом. Чимало разом встигли зробити. Багато про що хочеться написати і розповісти. Обов'язково це зроблю. Але пізніше. А сьогодні залишу цей ролик тут і разом з вами просто буду дивитися і слухати», - коментує відео сам Добкін.

У ролику імовірно наводяться цитати Кернеса. Зокрема, Добкіна називають хорошим управлінцем і менеджером. При цьому він фігурує в кадрі на тлі портрета померлого мера Харкова.

Ролик стрімко розлетівся харківськими Telegram-каналами і викликав резонанс. Судячи з коментарів, користувачі спантеличені як своєрідною режисурою ролика, так і його змістом.

Коментатори також іронізують над новим відео, порівнюючи його з роликом-мемом Добкіна і Кернеса 2007 року.

Telegram-канал "ХХ" стверджує, що в нарізку видів Харкова потрапив Київський Дарницький міст.

Смерть Кернеса

Мер Харкова Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 в німецькій клініці "Шаріте" з Вересня 2020 року.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).

17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.

23 грудня Кернеса поховали в Харкові з почестями.

Рада поки не може призначити нові вибори мера Харкова через брак необхідних документів.

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Автор: УНІАН