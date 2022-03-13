В українських портах залишаються сотні іноземних моряків.

Починаючи з моменту повномасштабної війни проти України, Росія блокує 94 іноземних судна в українських портах.

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій (ЦТС).

За інформацією голови Морадміністрації Віталія Кіндратіва, 94 судна заблоковані в портах з іноземними екіпажами та сотнями моряків. Він навів неспростовні факти про низку ракетних ударів, завданих державою-агресором по торгових судах. В результаті одного з таких ракетних ударів один моряк загинув.

Кіндратів додав, що він засуджує нехтування Російською Федерацією міжнародним правом і заявив, що протиправні дії Росії становлять істотну загрозу не тільки українському судноплавству, а й підривають глобальні торгові маршрути.

Війна проти України: