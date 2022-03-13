Починаючи з моменту повномасштабної війни проти України, Росія блокує 94 іноземних судна в українських портах.
Про це повідомляє Центр транспортних стратегій (ЦТС).
За інформацією голови Морадміністрації Віталія Кіндратіва, 94 судна заблоковані в портах з іноземними екіпажами та сотнями моряків. Він навів неспростовні факти про низку ракетних ударів, завданих державою-агресором по торгових судах. В результаті одного з таких ракетних ударів один моряк загинув.
Кіндратів додав, що він засуджує нехтування Російською Федерацією міжнародним правом і заявив, що протиправні дії Росії становлять істотну загрозу не тільки українському судноплавству, а й підривають глобальні торгові маршрути.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 9 березня ООН зафіксувало 1506 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 549 загиблих і 957 поранених.
- Станом на 11 березня 2022 року за підрахунками ООН Україну залишили 2,5 мільйона біженців.