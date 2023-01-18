Заступник генсекретаря НАТО зазначив, що 2023 рік буде важким у військовому відношенні

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане війна Російської Федерації проти України навряд чи закінчиться найближчим часом. Він вважає, що президент РФ Володимир Путін готується до тривалої війни.

"Путін готується до довгої війни", - заявив Джоане під час зустрічі з начальниками штабів країн-членів НАТО.

При цьому він озвучив кілька факторів, які вказують на підготовку Росії до тривалої війни:

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мобілізація понад 200 тисяч російських військових;

збільшення обсягів виробництва зброї;

збільшення закупівель озброєння, зокрема, у Ірану.

За словами заступника генсекретаря НАТО, 2023 рік буде важким у військовому відношенні і закликав надати Україні підтримку, поки це необхідно.

Війна в Україні - що відомо

Заступник генсекретаря НАТО Мірча Джоане вважає, що Україна може виграти війну проти Росії, але для цього необхідна допомога Заходу. Крім того, в одному і з своїх заяв він говорив, що в Альянсі не розглядають залучення своїх військових можливостей для забезпечення вільного транспортування українського експорту через Чорне море.

Крім того, з моменту повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від союзників понад 4 тисячі єдиноц різноманітної техніки.

Станом на 18 січня в Україні ліквідовано приблизно 117 770 росіянин.

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