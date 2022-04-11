Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Росія готує новий наступ, сподіваючись зламати національний опір України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі перед парламентом Південної Кореї, який транслювався під час телемарафону.
Зеленський наголосив, що Україна досі не може встановити кількість своїх загиблих.
"Від півночі до півдня країни, в усіх районах, куди досягали російські снаряди, досягали бомби, досі продовжується розбір завалів. На частині нашої території ще продовжуються активні бойові дії. Росія готує ще новий наступ, сподіваючись зламати все ж таки наш національний опір. Окупанти сконцентрували десятки тисяч солдатів та колосальну кількість техніки, щоб спробувати завдати нових ударів", - підкреслив Зеленський.
Він зауважив, що Росія "тільки почала з України".
"Наступні кроки їхнього плану - це знищення інших держав, намагання підкорити ще інші сусідні народи", - сказав він.
Президент підкреслив, що ракетними і авіаційними ударами по території України Росія знищила вже сотні інфраструктурних об'єктів.
"Одних тільки освітніх об'єктів на сьогодні знищено вже 938. Лікарень знищено майже 300", - повідомив Зеленський і додав, що це "свідома тактика російських військ".