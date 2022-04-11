Він заявляє, що окупанти сконцентрували десятки тисяч солдатів та колосальну кількість техніки, щоб спробувати завдати нових ударів.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Росія готує новий наступ, сподіваючись зламати національний опір України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі перед парламентом Південної Кореї, який транслювався під час телемарафону.

Зеленський наголосив, що Україна досі не може встановити кількість своїх загиблих.

"Від півночі до півдня країни, в усіх районах, куди досягали російські снаряди, досягали бомби, досі продовжується розбір завалів. На частині нашої території ще продовжуються активні бойові дії. Росія готує ще новий наступ, сподіваючись зламати все ж таки наш національний опір. Окупанти сконцентрували десятки тисяч солдатів та колосальну кількість техніки, щоб спробувати завдати нових ударів", - підкреслив Зеленський.

Він зауважив, що Росія "тільки почала з України".

"Наступні кроки їхнього плану - це знищення інших держав, намагання підкорити ще інші сусідні народи", - сказав він.

Президент підкреслив, що ракетними і авіаційними ударами по території України Росія знищила вже сотні інфраструктурних об'єктів.

"Одних тільки освітніх об'єктів на сьогодні знищено вже 938. Лікарень знищено майже 300", - повідомив Зеленський і додав, що це "свідома тактика російських військ".

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