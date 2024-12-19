Лідери країн-членів мають на меті надіслати обраному президенту США Дональду Трампу чіткий сигнал.

Росія не повинна перемогти у війні проти України, при цьому жодна ініціатива щодо України не може бути реалізована без участі Києва. Про це йдеться у проєкті резолюції за результатами саміту Європейського Союзу, повідомляє Reuters.

Видання також зазначає, що дипломати ЄС заявили, що лідери країн-членів мають на меті надіслати обраному президенту США Дональду Трампу чіткий сигнал щодо їхньої подальшої підтримки України та наголошуватимуть, що будь-яке мирне врегулювання має включати інтереси України та поважати її територіальну цілісність.

Водночас Антоніо Коста, головуючий на своєму першому саміті ЄС на посаді президента Європейської ради, заявив, що Євросоюз працюватиме для справедливого та тривалого миру.

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"Ця війна не тільки про Україну, не тільки про Європу, але і про міжнародне право. Міжнародне право має переважати, а вторгнення має бути переможене", - сказав політик.

За даними ЗМІ, згідно з проєктом висновків саміту, лідери ЄС підтвердять свою "непохитну прихильність" підтримувати Україну "стільки, скільки це буде потрібно".

Виступ Зеленського на саміті ЄС

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський зробив заяву на початку саміту ЄС. Він, зокрема, зазначив, що Україні важливо подвоїти виробництво зброї.

Крім того, за словами Зеленського, важливо захистити енергетичний сектор України, атомні станції та газосховища.

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