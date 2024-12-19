Також важливо захистити енергетичний сектор України, атомні станції та газосховища, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський під час прибуття на саміт лідерів країн-членів Європейського Союзу наголосив, що для України важливо подвоїти внутрішнє виробництво зброї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав журналістам під час спільного підходу до преси з президентом Європейської Ради Антоніо Коштою.

Президент відзначив, що зараз терміново дуже треба зміцнити Україну.

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Глава держави повідомив головні пріоритети, про які говоритиме сьогодні на саміті ЄС з лідерами європейських країн.

"Топ-пріоритет для нас, і ми це обговорюватимемо - це захист нашого енергетичного сектору. Я говорю про безпеку наших атомних станцій", - сказав Зеленський і додав, що "якщо щось піде не так", це буде дуже небезпечно не лише для України, а й для усієї Європи.

Також президент додав, що важливо говорити про шляхи захисту українських сховищ газу: "Це також дуже важливо для України та решти європейців".

"Другий пункт, дуже важливо для мене - подвоїти і збільшити якомога більше наше внутрішнє військове виробництво, яке дійсно допомагає і працює. Ми бачимо результати на полі бою", - наголосив Зеленський.

Крім того, глава держави назвав важливим ще один пріоритет, а саме шляхи надання термінової допомоги для українських дітей у контексті докладання більших зусиль для покращення безпеки шкіл. Зокрема, йдеться про бомбосховища для дітей і про харчування.

Разом з тим, він сказав, що дуже важливо для України, особливо від самого початку наступного року, аби була єдність між Сполученими Штатами і Європейським Союзом та країнами Європи.

"Це дуже важливо. Нам потрібна ця єдність для здобуття миру. Я думаю, що лише разом Сполучені Штати і Європи можуть дійсно зупинити Путіна і зберегти Україну", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, наступного року Україна продовжить нарощувати власне оборонне виробництво. У 2025 році планується виготовити не менше 30 тисяч далекобійних дронів та 3 тисяч ракет. В тому числі випускатимуть ракети "Нептун", зокрема, й нових покращених моделей.

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