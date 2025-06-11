Український лідер закликав країни південно-східної Європи об'єднатися.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа не може втратити Україну та Молдову, бо це призведе до втручання Москви в інші країни - РФ планує захопити Одесу, а потім вийти до кордону з Молдовою та Румунією.

Про це український лідер заявив під час саміту "Україна - Південно-Східна Європа", який 11 червня відбувся в Одесі.

За словами Зеленського, південно-східна Європа, Україна є однією з головних цілей Росії для провокування хаосу. Такі дії країна-агресор уже проводила на Балканах, намагалася маніпулювати громадською думкою в Румунії, а Молдову впродовж трьох десятиліть утримувати в бідності та нестабільності, щоб притягнути під свій контроль.

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"І якщо Європа втратить, якщо Європа програє в Молдові цього року, це заохотить Росію втручатися навіть більше у ваші країни, забираючи від вас ваші ресурси, ваш суверенітет і навіть вашу історію. І ось чому підтримка європейської Молдови є надзвичайно важливим завданням для всіх нас. І те саме стосується України", - наголосив Зеленський.

Український лідер наголосив, що РФ не бачить Україну як державу, а лише як купу ресурсів і військову платформу для своїх наступних вторгнень.

"Ми всі в регіоні працюємо з тим самим джерелом руйнувань. Сьогодні я пропоную, щоб ми сфокусувалися на трьох речах - оборона, єдність і реальний розвиток. І ви всі можете бачити, що Путін не хоче завершувати цю війну. Тому він вірить, що поки він може битися і домінувати над своїми, над його союзниками, він залишається політично живим", - сказав президент України.

За його словами, незалежно від того, у чому переконаний Путін, європейські країни мають поставити Росію в позицію, у якій агресор буде змушений шукати миру та політичного виживання невійськовими засобами. Зеленський наголосив, що це цілком можливо, і це залежить від обороноздатності України.

"Оборонна підтримка України - нам вона потрібна для того, щоб захищати наші міста, наші села від російських атак і змусити Росію відчути реальну ціну війни в них удома. Системи ППО і дрони є ключовими. Іншим ключовим інструментом є санкції. Ваша підтримка для спільних європейських санкційних рішень є життєво необхідною", - наголосив Зеленський.

Як пояснив український лідер, нашій країні потрібна сильніша підтримка, особливо, що стосується російських нафтових танкерів та фінансового сектору країни-агресора: "І щодо стелі цін на нафту, стеля 45 доларів за барель краща за 60 - це зрозуміло, це правда, але справжній світ прийде зі стелею в 30 доларів. Це рівень, який дійсно змінить хід думок у Москві".

Також Зеленський сказав, що учасники саміту поділяють інтерес у розширенні Європейського Союзу та сили НАТО. Зокрема ЄС дає Європі силу змагатися глобально, без цього союзу європейські нації були б у меншості перед іншими глобальними гравцями. Саме тому європейські країни мають підтримувати одна одну.

Зеленський також наголосив, що Україна цього року потребує чіткого рішення щодо переговорних кластерів зі вступу до ЄС і наразі відповідає кожній умові.

"Блокування прогресу зараз лише марнує час для всієї Європи і всі наші нації розраховують і заслуговують на чесне розширення. Те саме стосується і НАТО. І так, Європа має робити більше для своєї власної оборони, але кожен у Сполучених Штатах має пам'ятати - двічі до цього дестабілізація в Європі зачепила американських солдатів у нещитовій війні. Ось чому так важливо для Америки залишатися залученою в європейську безпеку", - сказав президент.

Він додав, що НАТО збирає архітектуру безпеки Європи разом і кожна європейська країна має право обирати свій власний безпековий шлях, і майбутній саміт НАТО має це підтвердити.

Глава держави також зупинився на співпраці у сфері інфраструктури: "Транспортні шляхи, енергетика, комунікації, цифрові системи мають показати людям чіткий щорічний прогрес у всіх цих сферах. Російська війна та її блокада українських портів показала, наскільки життєво важливими є альтернативні шляхи через сусідні країни".

Зеленський наголосив, що певні альтернативні шляхи Україна зараз має, завдяки низці сусідніх дружніх країн. За його словами, кожна країна повинна мати таку саму готовність до будь-якої кризи.

Президент звернув увагу учасників саміту на те, що захід відбувається в Одесі, яка серед цілей Москви: "Це красиве місто є мішенню для Росії, Росія хоче знищити його, як це вже зробила з незліченною кількістю міст, сіл на окупованих територіях. Російські військові плани вказують на цей регіон, на Одесу, і потім до кордону з Молдовою та Румунією, і, звісно, нам потрібен захист уже. Але навіть більше, нам потрібні довгострокові гарантії, що це не зможе статися ніколи більше".

Тому, сказав Зеленський, він просить європейські країни ставитися до гарантій безпеки після цієї війни, як до практичної необхідності.

"Від ППО до кіберзагроз нам потрібні реальні інструменти для стримування і швидкого реагування", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 11 червня в Одесі проходив саміт Україна - Південно-Східна Європа, на який були запрошені лідери різних країн. На захід приїхав президент Сербії Александар Вучич, візит в Україну здійснено вперше з початку повномасштабної війни РФ.

Інші заяви президента Зеленського

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія кожним попаданням по житловій інфраструктурі України доводить, що тиску на неї мало. За словами президента України, тепер кожен день - це нові підлі удари Росії, і майже кожен удар - "показовий".

Крім того, Зеленський розповів, як просив Трампа вплинути на Путіна. "У лютому я сказав президенту Трампу, як він може вплинути на Путіна: "Ось пакет зброї, ракети. У нас є ключ до них. Погодьтеся на припинення вогню, інакше ми віддамо ключ українцям", - зазначив він.

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