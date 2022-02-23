Дипломатів вивозять на Батьківщину "для захисту їхнього життя і безпеки".

Росія розпочала негайну евакуацію працівників усіх диппредставництв в Україні.

Це пропагандистському ТАСС підтвердили у російському посольстві у Києві.

"Евакуація персоналу вже почалася", - сказав співрозмовник.

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Напередодні, 22 лютого, російське МЗС заявило про плани вивезти співробітників посольства РФ у Києві і генконсульств в Одесі, Львові та Харкові нібито для "захисту їхнього життя і безпеки".

У лютому МЗС РФ скоротив штат російських консульств і посольств в Україні, начебто побоюючись "деяких підготовлених силових акцій".

У соцмережі з’явилися перші кадри, як стверджують автори, відзняті біля російського посольства у Києві. На них видно, як росіяни у швидкому темпі пакують великі валізи у багажники легкових авто.

Загроза повномасштабного нападу Росії

Біля кордонів України все ще перебуває майже 200 тисяч російських військових. Згідно з даними ЗМІ, їхня кількість протягом останніх тижнів тільки збільшилась, всупереч заявам МО РФ про нібито відведення сил до місць постійної дислокації.

Крім того, останніми тижнями помітно загострилась ситуація на Донбасі. Провокації з боку найманців Кремля почастішали після заяви Путіна про визнання "ЛДНР".

РФ вже офіційно погодила використання регулярної армії за кордоном, тобто неприховане перекидання військ РФ в ОРДЛО.

22 лютого Путін уточнив, що визнає "ЛДНР" у межах Донецької і Луганської областей, що може бути сигналом готовності росіян до силового захоплення підконтрольних Україні територій.

Своєю чергою, американський лідер Джо Байден, коментуючи останні новини довкола російсько-української кризи, зазначив, що Вашингтон досі вірить у повномасштабну атаку РФ проти України.

Президент США зауважив, що "російські сили зберігають сили у Білорусі для атаки на Україну з півночі, включаючи воєнну авіацію і наступальні ракетні системи".