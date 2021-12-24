На зображеннях видно, зокрема, скупчення техніки на російських полігонах Погоново, Солоті та в Єльні.

Нові супутникові знімки, зроблені приватною американською компанією Maxar Technologies, показують, що Росія останніми тижнями продовжувала нарощувати свої сили в анексованому Криму і неподалік від кордону України.

Зображення оприлюднило агентство Reuters

На фото, зокрема, видно базу в окупованому Росією Криму. Станом на 13 грудня вона була заповнена сотнями бронетранспортерів та танків. При цьому супутниковий знімок тієї ж бази в жовтні показав, що вона була наполовину порожня.

Також скупчення військ видно на супутникових знімках з району російського міста Єльня, за 200 км на північ від України. Там зафіксували танки, самохідну артилерію та іншу військову техніку.

На знімках полігону Погоново біля Воронежа від 21 грудня видно російські батальйонні групи, танки, БТРи, артилерію і, ймовірно, далекобійні реактивні системи залпового вогню.

А супутникові фото Солоті поблизу Білгорода, за 10 км від українського кордону показують БМП, танки, допоміжну техніку. Перші два знімки зроблено у вересні, інші два - 5 грудня.

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація у своїх так званих гарантіях безпеки вимагає від країн Північноатлантичного альянсу відмовити Україні у вступі до НАТО. РФ запропонувала Альянсу обмінюватися оцінками загроз та викликів безпеці добровільно.

У Білому домі заявили, що бачили ультиматум Росії, однак запевнили, що Вашингтон не ухвалюватиме жодних рішень самостійно.

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