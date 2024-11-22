Віталій Саєнко, Катерина Присяжнюк

Захід на рівні Альянсу відбудеться у Брюсселі, з'ясували журналісти.

Після того, як російська міжконтинентальна балістична ракета завдала удару по Дніпру, українська влада запросила провести зустріч на рівні НАТО.

Генсек Альянсу Марк Рютте скликав надзвичайне засідання Ради НАТО - Україна, повідомляє "DW Главное" в Telegram.

В Альянсі додали, що захід заплановано на 26 листопада в Брюсселі на рівні послів. У НАТО наголосили, що російський удар не змусить союзників відмовитися від підтримки Києва.

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Як передає кореспондент УНІАН, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Чеської Республіки Яном Ліпавським підтвердив, що Україна ініціювала проведення засідання Ради Україна - НАТО 26 листопада:

"До цього часу ми постараємося максимально зібрати докази, максимально провести необхідні дослідження, щоб більш предметно представити нашим союзникам наше бачення, наші оцінки як і наслідків, так і характеру зброї, якою було завдано цього удару. І безумовно, що у фокусі буде посилення наших оборонних можливостей, посилення нашого повітряного щита".

Міністр додав, що на засіданні Україна порушуватиме питання щодо обмеження російських можливостей виробляти такого типу зброю та зменшення інших можливостей російської оборонної галузі, яка, попри всі санкції, продовжує зростати. "Це факт. Тому, ми також повинні спільно реагувати, маючи на увазі ось ці всі реалії", - сказав Сибіга.

Глава МЗС також заявив, що Україна сподівається на конкретні та змістовні результати від проведення цього засідання.

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Російська міжконтинентальна ракета вдарила по Дніпру

Російські окупанти 21 листопада завдали ракетного удару по українському обласному центру, зокрема, міжконтинентальною балістичною ракетою. Це історична подія, оскільки раніше МБР жодна з країн не використовувала під час конфлікту.

Експерти повідомляли, що противник міг завдати удару по Дніпру ракетою "Рубіж". Пізніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, що ракета, яку РФ використала для удару по українському місту, є експериментальною. За його словами, супротивник використав балістичне озброєння середньої дальності. Глава ГУР додав, що ракета була запущена з комплексу "Кедр".

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