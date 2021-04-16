Лідери Німеччини, Франції та України висловили стурбованість щодо зростання російських військ на кордоні з Україною і в окупованому Криму.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський закликали Російську Федерацію відвести російські війська від українських кордонів.

Про це йдеться у прес-релізі щодо відеоконференції між Меркель, Макроном і Зеленським, оприлюдненому на сайті уряду Німеччинни.

Речник німецького уряду Штеффен Зайберт повідомив, що лідери Німеччини, Франції та України обговорили безпекову ситуацію на українсько-російському кордоні й на сході України.

"Вони розділили стурбованість щодо зростання російських військ на кордоні з Україною та в незаконно анексованому Криму. Вони закликали скоротити ці військові підкріплення для зниження напруження в ситуації", - наголошується в заяві.

Також Меркель і Макрон підкреслили їхню підтримку незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України.

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Стягування військ РФ до кордону України

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Автор: Віталій Саєнко