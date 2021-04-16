Канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський закликали Російську Федерацію відвести російські війська від українських кордонів.
Про це йдеться у прес-релізі щодо відеоконференції між Меркель, Макроном і Зеленським, оприлюдненому на сайті уряду Німеччинни.
Речник німецького уряду Штеффен Зайберт повідомив, що лідери Німеччини, Франції та України обговорили безпекову ситуацію на українсько-російському кордоні й на сході України.
"Вони розділили стурбованість щодо зростання російських військ на кордоні з Україною та в незаконно анексованому Криму. Вони закликали скоротити ці військові підкріплення для зниження напруження в ситуації", - наголошується в заяві.
Також Меркель і Макрон підкреслили їхню підтримку незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України.
Читайте такожЗеленський не хоче, щоб Байден і Путін говорили про Україну без ньогоЛідери Німеччини та Франції наголосили на необхідності повного виконання Мінських угод обома сторонами та запевнили, що продовжать докладати зусилля в "нормандському форматі".
Стягування військ РФ до кордону України
- 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.
- У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.
- 1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.
- За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.
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