У партії сподіваються, що він складе його "по совісті" самостійно.

Законодавчих підстав позбавити мандата народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Трухіна немає.

Про це заявила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк інтерв’ю "Радіо Свобода".

У партії сподіваються, що він складе його "по совісті" самостійно.

"Якщо немає законодавчих підстав його відкликати і забрати в нього мандат, то як ти можеш порушувати закон? І ти не можеш його ніяким чином забрати", - сказала вона.

Вона додала, що те, чи залишиться Трухін народним депутатом, залежатиме від нього самого.

"Наскільки він вважає, що його поведінка була негідною і наскільки він може здати сам мандат. Я розраховую на його совість", - сказала нардеп.

Вона повторила, що Трухін уже не є ані членом партії, ані головою Полтавської організації партії.

Шуляк висловила сподівання, що вдасться ухвалити законопроект про імперативний мандат.

ДТП з Трухіним: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня 2021 року на автодорозі з Полтави до Києва сталася аварія за участю на той час народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна. Постраждали шестеро людей.

За даними ЗМІ, Трухін був напідпитку і спровокував ДТП. Сам Трухін стверджував, що в день аварії не був п'яний.

Читайте такожУ ДТП із Трухіним з'явилася "особа в червоному одязі": ДБР не знає, хто був за кермомВидання "Українська правда" 1 лютого оприлюднило відео з камери патрульного поліцейського, який працював на місці аварії. Патрульний також розповів, що того дня депутат мав ознаки алкогольного сп'яніння.

На відео Трухін просить інспектора дозволити йому "тихенько піти", обіцяючи потім "віддячити". Також він заперечує, що перебував за кермом автомобіля, який потрапив в аварію.

2 лютого в МВС повідомили, що народний депутат є спеціальним суб’єктом кримінального провадження, і провадження, в яких він може фігурувати як підозрюваний, належать до підслідності Державного бюро розслідувань.

Того ж дня Трухіна виключили зі "Слуги народу".