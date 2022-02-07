Він зазначив, що ця ситуація з ДТП на роботу не вплинула і "ніякого тиску від керівників стосовно ситуації немає", але він відчуває певний дискомфорт через увагу ЗМІ.

Інспектор патрульної поліції Сергій Петрик, який був викликаний сьогодні у Державне бюро розслідувань у рамках розслідування справи про ДТП за участі народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна, вийшов з допиту.

Як передає кореспондент УНІАН, допит Петрика як свідка у справі тривав майже 4 години.

Біля ДБР у коментарі журналістам він зазначив, що питання стосувалися "виключно обставин кримінального провадження і встановлення обставин справи".

На запитання, чи будуть ще допити, патрульний разом зі своїм адвокатом сказали, що на даний час жодних повісток не вручали, їм про це не відомо.

За словами Петрика, на роботу ця ситуація з ДТП не вплинула і "ніякого тиску від керівників стосовно ситуації немає", але він відчуває певний дискомфорт через увагу ЗМІ.

"Є дискомфорт, що ситуація набрала настільки широкого розголосу. І на мене, на мою сім’ю десь ЗМІ, Telegram-канали, інтернет-видання скидають пости, різного характеру інформацію – за мене чи проти мене. Це трішки на психологічному рівні давить. Але не більше", - сказав Петрик.

За його словами, коментар "Українській правді" надав в телефонному режимі, бо журналісти звернулись з проханням надати коментарі з приводу ситуації.

Він також сказав, відповідаючи на запитання журналістів, що Трухін більше не робив йому жодних пропозицій.

Читайте такожУ ДТП із Трухіним з'явилася "особа в червоному одязі": ДБР не знає, хто був за кермом

Як повідомляв УНІАН, Державне бюро розслідувань у рамках розслідування справи про ДТП за участі народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна викликало сьогодні на допит патрульного Сергія Петрика, відео з нагрудної камери якого оприлюднили журналісти.

Як повідомила у коментарі журналістам речниця ДБР Ольга Чиканова, Петрика викликали як свідка у кримінальному провадженні за фактом ДТП.

Петрик у коментарі журналістам сказав, що свою камеру з відеозаписом з місця ДТП наприкінці робочої зміни здав у відділення поліції, як це робиться зазвичай, і надалі не мав до нього доступу.

Раніше, 2 лютого, у ДБР заявили, що у справі про ДТП за участі народного депутата від "Слуги народу" Трухіна поліцейський не надавав їм свідчення, які оприлюднили журналісти.

Сьогодні, 7 лютого, ДБР повідомило, що слідчі вивчили відео з камер у справі ДТП за участі автомобіля з народним депутатом Трухіним і встановили, що за кермом була людина у червоному одязі.

ДТП з Трухіним: що відомо

ДТП за участю Трухіна сталася 23 серпня 2021 року на автодорозі з Полтави до Києва.

Внаслідок аварії постраждали шестеро людей. За даними ЗМІ, Трухін, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спровокував ДТП.

У протоколах поліції, зроблених з місця ДТП, зазначено, що за кермом автомобіля Трухіна була інша людина.

Сам Трухін стверджував, що в день аварії не був п'яним.

Видання "Українська правда" 1 лютого 2022 року оприлюднило відео з камер патрульних поліцейських, які працювали на місці ДТП за участю Трухіна. Патрульний розповів, що того дня депутат мав ознаки алкогольного сп'яніння.

На відео Трухін просить інспектора дозволити йому "тихенько піти", обіцяючи потім "віддячити". Також він заперечує, що перебував за кермом автомобіля, який потрапив в аварію.

2 лютого Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом пропозиції Трухіним хабаря правоохоронцям (ч. 1 ст. 369 КК України). Досудове розслідування генпрокурор Ірина Венедіктова доручила здійснювати детективам НАБУ.

Вас також можуть зацікавити новини: