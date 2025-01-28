Йдеться про можливе вчинення Умєровим кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження проти міністра оборони України Рустема Умєрова через можливе зловживання владою.

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на повідомлення пресслужби бюро. Зазначається, що відповідне провадження було зареєстровано після заяви Центру протидії корупції від 27 січня щодо можливих протиправних дій міністра. Зокрема, йшлося про можливе вчинення Умєровим кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем).

Водночас "Радіо Свобода" з посиланням на відповідь НАБУ на запит журналістів пише, що було розпочато провадження щодо можливого зловживання владою або службовим становищем міністром через його відмову продовжити контракт з очільницею Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Мариною Безруковою та відкликання двох членів Наглядової ради АОЗ Тараса Чмута та Юрія Джигиря.

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"За результатами розгляду заяви (від Центру протидії корупції, – ред.) ухвалено рішення у порядку статті 214 КПК України про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні від 27.01.2025 із попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364 КК України", – сказано у відповіді бюро.

Водночас у НАБУ нагадали про презумпцію невинуватості міністра оборони України.

"Радіо Свобода" зазначає, що стаття ч.2 ст.364 КК України передбачає покарання для службових осіб у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зміни в Міноборони: ви могли це пропустити

28 січня 2025 року Кабмін звільнив з посади заступника міністра оборони України Дмитра Клименкова. Він відповідав за питання закупівель.

Кількома днями раніше міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що ухвалив низку кадрових рішень, оскільки останні пів року замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами відбувалися політичні ігри, "зливи" контрактів та інформації.

Зокрема, він заявив, що контракт із Мариною Безруковою, яка очолювала Агентство оборонних закупівель, Міністерство оборони не продовжує. Директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова. Він також повідомив, що Міністерство оборони відкликає двох представників держави з Наглядової ради.

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